Forti terremoti, con lo smartphone per avvisare la popolazione: lo studio parte da Bergamo

Il team composto da Francesco Finazzi dell’Università degli Studi di Bergamo, da Rémy Bossu, Robert Steed e Laure Fallou dell’European-Mediterranean Seismological Centre e da István Bondár dell’ELKH Research Centre for Astronomy and Earth Sciences di Budapest ha dimostrato l’efficacia delle reti smartphone nel preallertare la popolazione in caso di forti terremoti.