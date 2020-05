Una piccola volpe incastrata nel canale Era terrorizzata: salvata da un cane

La piccola volpe era rimasta intrappolata in un canale in zona Torre delle Passere, nelle campagne al confine tra Mornico al Serio e Martinengo.

Salvo grazie all’infallibile fiuto di un cane. Così Red, giovane esemplare di volpe dal musetto aguzzo e gli occhi vispi, è stato tratto in salvo da alcuni passanti, che lo hanno trovato intrappolato in un canale in zona Torre delle Passere, nelle campagne al confine tra Mornico al Serio e Martinengo. Ad accorgersi della presenza dell’animale in difficoltà è stato Pallino, un simil pastore tedesco che, durante una passeggiata, è riuscito ad attirare l’attenzione dei suoi proprietari e a condurli nei pressi del canale per salvare la vita del cucciolo, strappandolo così da un tragico destino.

«Tutto d’un tratto – racconta Roberta, la proprietaria del cane – Pallino si è alterato sfuggendo al guinzaglio per poi gettarsi nel canale all’interno del quale la volpe era ben nascosta e intrappolata. La stessa, è uscita solo dopo aver smosso il cellophane nel tentativo di liberarla». La giovane volpe, debole e spaventata, era inavvicinabile. «Non sapevamo né in che modo, né da quanto tempo si trovasse lì – continua Roberta – ma era visibilmente impaurita e si lamentava. Nel pomeriggio siamo tornati per recuperarla e l’abbiamo trovata fuori dal nascondiglio, bloccata dal fango sotto il sole. Non sarebbe mai riuscita a risalire da sola il canale. Quindi, ci siamo avvicinati per cercare di darle da bere, ma con le ultime forze che aveva in corpo ha morso il collo della bottiglia nel tentativo di difendersi».