Unibg, visite guidate per le future matricole dal 15 al 21 luglio

Le sedi dell’Università di Bergamo aprono le loro porte agli aspiranti studenti: in programma dal 15 al 21 luglio una serie di visite guidate, su prenotazione, condotte da studenti senior, per far scoprire e assaporare la vita universitaria bergamasca alle future matricole dei corsi di laurea triennale, quinquennale e magistrale dell’Ateneo orobico.