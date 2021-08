Usure, estorsioni, isotopo rubato e falsi: chiesto il processo per 24

L’udienza preliminare è stata fissata il 17 settembre davanti al giudice Massimiliano Magliacani: il pm Emanuele Marchisio ha chiesto il rinvio a giudizio per 24 imputati, 11 dei quali residenti in Bergamasca (uno è deceduto nel 2019) per l’indagin e «Tabula rasa orobica» della Guardia di finanza di Bergamo su una serie di presunti falsi, usure, truffe, contraffazioni, estorsioni, riciclaggi, favoreggiamenti dell’immigrazione clandestina (a quattro è contestata anche l’associazione per delinquere).

L’inchiesta era nata nell’aprile 2014 dopo la denuncia di una pensionata di 76 anni che si era vista sottrarre 329 mila euro, i risparmi di una vita, attraverso la clonazione del suo libretto postale da qualcuno che aveva utilizzato documenti contraffatti.