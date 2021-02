Vaccinazioni anti Covid, caccia agli spazi Tra le ipotesi il Palacreberg e l’ex Una Hotel

Coronavirus, l’Ats sta battendo palmo a palmo la provincia per trovare le strutture adatte ad ospitare la fase della campagna vaccinale che riguarderà mezzo milione di bergamaschi. Previsti tre grossi centri, ma non la Fiera di via Lunga. A giorni la decisione.

Fiere, discoteche, palatenda, capannoni, anche centri commerciali e alberghi. In questi giorni l’Ats sta battendo palmo a palmo la provincia per trovare le strutture adatte ad ospitare la fase più importante (dal punto di vista quantitativo) della campagna vaccinale, quella che riguarderà cioè mezzo milione di bergamaschi. La fase massiva, come è stata definita da Palazzo Lombardia. «Stiamo facendo i calcoli anche in base alla proposta che sta elaborando la Regione» spiega Carlo Alberto Tersalvi, direttore sanitario dell’Ats: «L’ipotesi è quella di grossi centri: per la Bergamasca potrebbero essere 3, uno oltre i 10 mila metri quadri e due sui 7.000. Qui verrà organizzata la vaccinazione di circa mezzo milione di abitanti».