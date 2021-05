Vaccini agli under 18: Pfizer, per giugno si attende l’ok dell’Ema

Potrebbe arrivare entro giugno il via libera dell’Ema al primo vaccino anti-Covid per i bambini in età scolare.

L’agenzia regolatoria europea ha annunciato di aver iniziato ad esaminare i dati forniti dalla casa farmaceutica Pfizer-Biontech, relativi al suo composto destinato alla fascia 12-15 anni. Un tema, quello delle vaccinazioni in età pediatrica, tutt’altro che marginale. E non solo perché anche i più piccoli finiscono nel mirino del virus, e vanno quindi protetti (anche se, nella stragrande maggioranza dei casi, sviluppano infezioni asintomatiche o con sintomi lievi). Senza la fascia più giovane vaccinata, è difficile poter immaginare di raggiungere la tanto agognata immunità di gregge, come molti esperti sottolineano in coro da settimane.

Anche perché gli under 18 rappresentano una quota consistente della comunità. In tutta la Bergamasca sono 193.784 i bambini e i ragazzi fra zero e 18 anni: una cifra che rappresenta il 17,4% della popolazione, e per la quale, attualmente, non ci sono vaccini contro Sars-Cov-2 a disposizione. Moderna, AstraZeneca e Johnson and Johnson sono infatti somministrabili dai 18 anni in su, Pfizer dai 16 in avanti: negli studi di sperimentazione condotti lo scorso anno, studi su cui si è basata l’approvazione del composto da parte delle autorità regolatorie, le aziende farmaceutiche hanno infatti incluso solo volontari adulti, come sempre accade quando si tratta di sperimentare nuovi vaccini.