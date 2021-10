Vaccino Johnson&Johnson, in 30mila per il richiamo. La seconda dose sarà eterologa

In Bergamasca il monodose impiegato per il 2% dei cittadini.La «booster» con Pfizer o Moderna. Locatelli (Css): «Così risposta migliore».

È nato come vaccino monodose, più «agile», senza necessità di richiamo. Ora però anche per Johnson&Johnson si prospetta un nuovo «giro»: per rinforzare la protezione immunitaria, potrebbe presto essere prevista una seconda somministrazione per chi lo ha ricevuto nei mesi scorsi.

Domenica sera il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ospite di «Che tempo che fa», ha spiegato che per J&J «è in corso un processo di revisione da parte di Fda (la Food and Drug Administration, l’autorità regolatoria statunitense, ndr) e successivamente ci sarà certamente anche di Ema (l’Agenzia europea del farmaco, ndr), sulla possibilità, qualora arrivassero indicazioni, come è largamente possibile, di somministrare una seconda dose: un vaccino Rna messaggero avrebbe il vantaggio di generare una risposta immunologica anche migliore». In sostanza, anche per Johnson&Johnson - che è un vaccino a vettore virale, come AstraZeneca - si apre la possibilità di una seconda dose, l’equivalente della terza dose per quei vaccini che prevedevano un ciclo primario formato da due dosi; la dose «booster» sarà eterologa, cioè eseguita con Pfizer o Moderna.