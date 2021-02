Valeria e Fabrizio, morti davanti alla figlia Durante una passeggiata al colle Vareno

Tragedia in montagna domenica 31 gennaio attorno alle 13 al colle Vareno, tra Castione della Presolana e Angolo Terme, sul territorio bresciano : i genitori di una bambina di cinque anni sono scivolati sul ghiaccio e sono morti dopo essere rotolati per centinaia di metri. La piccola si è salvata, ma tutto è avvenuto sotto i suoi occhi e sotto quelli di un’altra coppia che era con loro. Sconvolti, per quanto hanno visto durante le operazioni di recupero, persino i soccorritori, abituati a scene di ogni genere, ma non ad affrontare le domande e gli occhi di una bambina che, di colpo, si ritrova senza mamma e senza papà. Le vittime del drammatico incidente sono Valeria Coletta, 35 anni, e il marito, Fabrizio Martino Marchi, 40 anni : abitavano a Milano con la loro figlioletta.

(Foto by Instagram)