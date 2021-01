Velostazione, al via i lavori Parcheggio per 130 biciclette

In piazzale Marconi da lunedì 11 gennaio sarà vietata la sosta a cicli e motocicli per far partire in cantiere. L’assessore: «Sarà consegnata entro maggio».

Da lunedì in piazzale Marconi iniziano i lavori di montaggio della velostazione che per la primavera avrà preso forma. La notizia dell’apertura del cantiere è nell’ordinanza della Polizia locale che istituisce «dalle 9 di lunedì 11 gennaio e fino alle 19 di lunedì 19 maggio, nel parcheggio pubblico riservato alla sosta di cicli e motocicli, il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli rientranti nell’area di cantiere».

La velostazione, che custodirà le bici dei pendolari, sarà allestita dove un tempo c’era il piazzale dei taxi (uscendo dalla stazione a destra) con la tecnica «a secco». Si tratta infatti di una struttura mobile, pensata per essere smontata, anche in vista del maxiprogetto di Porta Sud, che andrà a modificare l’assetto del polo intermodale. Ora è necessario recuperare spazio sul piazzale per poter movimentare materiali e mezzi impegnati nei lavori. Da qui l’ordinanza «che è comunque molto generosa nei tempi – rimarca l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni –. Conto che i lavori finiscano prima di maggio. Domani (oggi per chi legge, ndr) faremo il punto con i tecnici dell’impresa che realizzerà la struttura per capire quanti stalli saranno occupati dal cantiere ed eventualmente individuare un’alternativa. Ricordo che per i motocicli sono a disposizione gli stalli lungo via Bono, spesso e volentieri liberi. Considerata anche la stagione fredda e il fatto che molti pendolari sono a casa in smart working, gli spostamenti dovrebbero essere limitati e i disagi ridotti».