Vendeva borse di Prada e Gucci (false). Scappa ma poi va dai Carabinieri per una denuncia: blitz della Polizia locale

La sua merce è contraffatta e a Seriate lo hanno individuato in via Nazionale, dove è scappato. Successivamente l’uomo, un senegalese, è andato dai Carabinieri perchè aveva perso una cosa: i militari hanno avvisato la Polizia Locale.

Si mette lì, nella zona negozi in via Nazionale, stende un tappeto sull’asfalto e mette in vendita borsette, cappelli, giubbini, portafogli, cinture. Capi griffati come Prada, Gucci, Armani ed a un prezzo accessibile. Solo che i suoi articoli sono contraffatti. «Belli, ma contraffatti» precisa il comandante della Polizia Locale Simone Comi.

Così i vigili di Seriate, nel corso di un programma di controlli mirati al regolare commercio, e anche su segnalazione di cittadini e di negozianti, si sono presentati al venditore che alla vista degli agenti si è prontamente dato alla fuga, e svicolando fra gli edifici commerciali ha fatto perdere le tracce dileguandosi nei campi intorno . Ma è un senegalese già noto alle forze dell’ordine e già altre volte sorpreso nella stessa zona dedito alla vendita abusiva di merce contraffatta. È regolare in Italia e risiede da anni nella Bergamasca, per cui è bastato attendere qualche giorno per rintracciarlo e accompagnarlo al comando della Polizia Locale per contestargli la violazione e comminargli la sanzione di 3.000 euro.