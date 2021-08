Via Borfuro, a Bergamo iniziati i lavori per sistemare la pavimentazione

In questa fase è possibile accedere alla via provenendo dalla rotonda dei Mille e, da qui, proseguendo lungo la via Piccinini.

Sono partiti nelle scorse ore i lavori per la sistemazione della pavimentazione di via Borfuro, nel tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Piccinini. Il cantiere è iniziato nel primo tratto della via, quello a ridosso di piazza Matteotti e via XX Settembre e si svilupperà lungo tre distinte fasi e tratti progressivi. In questa fase è possibile accedere alla via provenendo dalla rotonda dei Mille e, da qui, proseguendo lungo la via Piccinini.

Le lavorazioni previste, che riguarderanno alcuni tratti particolarmente danneggiati della strada, prevedono la sostituzione delle pietre frantumate o fortemente compromesse e la sistemazione della tante rappezzature effettuate negli anni scorsi durante gli interventi di manutenzione provvisori di emergenza . Un intervento, quindi, rispettoso dell’attuale assetto della pavimentazione, con il recupero dell’aspetto originale del fondo stradale, con interventi «cuci e scuci» o di sostituzione con materiali analoghi a quelli esistenti, confermando così l’insieme geometrico e materico preesistente.