Via libera dal Pirellone ai fondi promessi alle Rsa

Quaranta euro di incremento giornaliero per ogni paziente risultato positivo al coronavirus e per quelli deceduti, anche senza aver fatto tampone, ma con i sintomi da Covid-19 accertati da un medico; otto euro di incremento per ciascuna delle otto classi «Sosia» (Scheda di Osservazione Intermedia di Assistenza) per tutti i posti letto occupati durante il periodo di emergenza; altri 29 milioni di euro stanziati per incrementare del 2,5% la tariffa riconosciuta alle strutture sanitarie assistenziali; infine, sette milioni di euro per potenziare i servizi di assistenza domiciliare integrata e le cure palliative.