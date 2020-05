Via Pignolo, novità da lunedì Senso unico da Santo Spirito a via Verdi

L’avevano promesso in campagna elettorale e, ora che lo realizzano, cade a pennello. Da lunedì scatta il senso unico in via Pignolo, da piazzetta Santo Spirito a via Verdi. Un provvedimento che prende due piccioni con una fava: da una parte, infatti, consente il passaggio in sicurezza dei mezzi di soccorso, dall’altra crea dello spazio in più nel caso i locali della zona volessero sfruttarlo per i dehors estivi. «Già domani (oggi venerdì 22 maggio, ndr) – annuncia l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni – i lavori potrebbero essere terminati, al più tardi l’ordinanza entrerà in vigore da lunedì».

La riapertura su via Verdi avviene attraverso un semaforo intelligente che regola l’uscita: «L’impianto, attraverso dei sensori a terra, rileverà la presenza dei veicoli fermi, chiamando il verde». La Zona a traffico limitato 0-24 resta. Mentre il senso unico non varrà per le biciclette che, come già nel tratto Santo Spirito-via Camozzi e in via Tasso, potranno procedere in tutte e due le direzioni.