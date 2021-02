Vite strappate dal Covid a Bergamo «Bosco della memoria» per ricordarle

Un bosco che cresce alla Trucca per ricordare le vittime della pandemia: al via la raccolta fondi per realizzarlo.

Non un monumento, ma un bosco da veder crescere, che regalerà ossigeno e bellezza. Sarà il «Bosco della memoria» per ricordare tutte le vite strappate dalla pandemia. Il progetto, pensato dall’associazione Comuni virtuosi, è stato adottato dal Comune di Bergamo e vedrà la luce in autunno al parco della Trucca . Sarà un’opera collettiva: tutti sono chiamati a partecipare per realizzare il progetto attraverso una campagna di crowdfunding attiva da oggi (lunedì 1 febbraio) sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Per dare il proprio contributo basta visitare la pagina web https://www.produzionidalbasso.com/project/il-bosco-della-memoria/.

Il primo albero