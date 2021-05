Zona gialla, ecco i consigli del medico per stare sicuri

Primi giorni di ripartenza, a Bergamo e in Lombardia. Da lunedì scorso si può tornare a cenare seduti al ristorante (all’aperto) o a gustarsi un colossal al cinema (anche al chiuso). Un cambio di passo fortemente atteso, consentito dall’entrata in vigore della zona gialla e dal sensibile calo dei contagi. Ma il rischio – sottolineano gli esperti – è che si scambi la ripartenza con un’occasione per scrollarsi di dosso e abbandonare tutte le norme acquisite da inizio pandemia. «Non siamo ancora al “liberi tutti” – osserva Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo –. Né tantomeno possiamo permettercelo. Bene la ripartenza e la ripresa di molte attività, ma guai a dimenticare che dobbiamo continuare a rispettare alcune norme di prevenzione, alcune delle quali di semplice buon senso, che ci consentano di ripartire in sicurezza».

La variante inglese