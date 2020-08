Zorzone, l’addio ad Alessandro «Adesso siamo nelle tue mani»

«Ora siamo nelle tue mani e questa volta ti preghiamo di non mollare la presa». Le parole strazianti di Jacopo rompono il silenzio nel piccolo cimitero di Zorzone. Il camposanto è colmo di gente, tante anche le persone all’esterno, sui prati, sul viale di ingresso, per cercare di conservare le distanze anti-Covid. Forse un migliaio in tutto. Al centro del camposanto la bara bianca di Alessandro Dolci, il liceale quindicenne trovato morto domenica ai piedi del monte Alben, da cui era precipitato per 50 metri dopo un’arrampicata in solitaria. E da corollario proprio quelle montagne, l’Alben, il Menna, l’Areera, che lui amava. Accanto ad Alessandro siedono i familiari, mamma Piera, papà Paolo, i fratelli, gli amici.

Il cappello e gli striscioni