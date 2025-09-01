A Matera i funerali di padre Basilio: «Non disperdiamo la sua eredità»

«Il suo esempio è una strada aperta che tutti noi dobbiamo percorrere. La sua è un’eredità che non possiamo disperdere». Lo ha detto l’arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, monsignor Benoni Ambarus, durante i funerali di padre Basilio Gavazzeni, morto venerdì scorso, 29 agosto, nella città dei Sassi, all’età di 80 anni.

La celebrazione si è svolta lunedì mattina 1° settembre nella parrocchia di Sant’Agnese a Matera, comunità che lo ha visto per decenni pastore e guida spirituale. Centinaia le persone presenti per l’ultimo saluto al missionario monfortano, che ha speso la sua vita sacerdotale in difesa degli ultimi, opponendosi con fermezza ai drammi dell’usura e della dipendenza dal gioco d’azzardo.

«Il suo modo di vivere il sacerdozio - ha aggiunto monsignor Ambarus - è sempre stato attuale e fresco, capace di entrare nelle pieghe della vita delle persone e di vegliare da sentinella, senza scendere a compromessi. Ha vissuto la sua vita con un’apertura ampia».

La sua storia