Alla Grifal premio risultato da quasi 2mila euro

È in arrivo questo mese la prima tranche del premio di risultato contrattato per i lavoratori della Grifal spa di Cologno al Serio e Zanica , azienda che produce imballaggi prevalentemente in carta. Si tratterà complessivamente di 1.915 euro che saranno erogati ai circa 150 dipendenti .

Per confermare il raggiungimento degli obiettivi necessari e dunque per annunciare l’imminente erogazione del premio si sono tenute l’11 marzo, a Cologno due assemblee dei lavoratori.

«L’intesa per il rinnovo del premio risale a prima dell’estate dello scorso anno, ma solo il 27 febbraio scorso abbiamo avuto la certezza che gli obiettivi specifici previsti sono stati raggiunti. Quest’anno il premio risulterà più elevato che negli anni precedenti grazie agli alti livello di produttività riscontrati ma in parte anche grazie a un calo degli infortuni registrati in azienda, per una maggiore sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul lavoro. Siamo dunque doppiamente soddisfatti».