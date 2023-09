Barcella dona un laboratorio al Patronato San Vincenzo

Trecento nuove assunzioni nei prossimi tre anni, tra tecnici, consulenti, commerciali e addetti a logistica, amministrazione e informatica, che si aggiungeranno alle 152 già avvenute da luglio 2022, da quando cioè l’azienda è stata acquisita dal Gruppo Megawatt della famiglia Marigliano. L’orizzonte, per la Barcella Elettroforniture di Azzano San Paolo, è il miliardo di euro di fatturato nei prossimi 7-8 anni, quattro volte tanto i 264 milioni dell’anno scorso (per il 2023 la previsione si attesta intorno ai 300 milioni).

Il progetto

La società continua ad investire sul territorio e lo fa con un piano di sviluppo ambizioso che passa attraverso l’impiego di 100 milioni in tre anni e la prospettiva di una sede più ampia, sempre ad Azzano, dove accanto alla struttura già esistente si aggiungeranno altri 22mila metri quadrati coperti per la logistica e 11mila metri quadrati di nuovi uffici dislocati su tre piani.

La scommessa della Barcella passa anche attraverso la ricerca di personale sempre più qualificato. In questa ottica s’inserisce la donazione di un laboratorio con materiali di ultima generazione per gli aspiranti elettricisti che frequentano i corsi della scuola professionale del Patronato San Vincenzo. Grazie anche al contributo di Bm Group, Bticino, Cembre, Finder, Gewiss, Lovato Electric, Schneider Electric, Siemens, Weidmüller e Vimar, la Barcella ha installato 18 nuove postazioni attrezzate ognuna con una box dotata di tecnologia domotica per abitazioni e industrie di ultima generazione, di sistemi di videosorveglianza, antincendio e antifurto e cablaggio dei quadri elettrici: tutte apparecchiature che rispondono alle necessità di svolgere attività pratiche nell’ambito della Home e Building Automation, Automazione Industriale e della Distribuzione Elettrica.