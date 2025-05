Bcc Milano, approvato il bilancio dei record: 83milioni. Giuseppe Maino confermato presidente

Domenica 4 maggio a Carugate, si è costituita l’Assemblea generale dei soci di BCC Milano con la presenza di 1.002 soci (898 in proprio e 104 per delega) per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2024 che ha registrato un utile netto di 83 milioni di euro, il più alto della storia della Banca, in aumento del 17% rispetto a quello già rilevante conseguito nell’esercizio 2023. L’Assemblea, che ha visto anche il rinnovo delle cariche sociali con l’elezione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei Probiviri, si è tenuta presso il Palazzetto dello Sport di Carugate.