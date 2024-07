«Bimba morta in auto, purtroppo i sensori anti-abbandono poco diffusi»

Una tragedia straziante, un dramma che ha colpito tutti. La morte della bimba di un anno e mezzo a Marcon, in provincia di Venezia, dimenticata dal padre in auto per alcune ore sotto il sole rovente, riapre il dibattito sulla prevenzione di questi episodi.

Dal 1998 a oggi in Italia sono 12 i bambini morti in questa maniera, e dal 2018 una legge – a prima firma della bergamasca Alessandra Gallone, all’epoca senatrice di Forza Italia – rende obbligatorio montare un seggiolino auto dotato di dispositivo anti-abbandono nel caso si trasportino bimbi fino ai 4 anni: chi non lo fa rischia una multa che può superare i 300 euro e la decurtazione di 5 punti della patente, ma non tutti sembrano rispettare questo obbligo.

Soprattutto, c’è un tema tecnico: occorre prestare attenzione ai dispositivi che si montano. Il dispositivo deve essere omologato per lo specifico seggiolino auto in uso. In sostanza si tratta un sensore di peso da inserire sotto la seduta, che si collega tramite Bluetooth o cavo all’auto: se si spegne l’auto ed entro poco non si toglie il bimbo dal seggiolino, si attiva un allarme.

«Quanto capitato – riflette Luciano Bonetti, presidente di Foppapedretti, azienda che produce seggiolini auto e sensori anti-abbandono – è una tragedia immane. Purtroppo i

I sensori anti abbandono sono utili ma non molto diffusi sensori anti-abbandono non sono così diffusi: la legge è stata introdotta poco prima del Covid, e nel periodo iniziale c’è stata una prima diffusione; poi quella novità è andata presto dimenticata, salvo tornare a ricordarsene quando accadono queste tragedie».