Creattiva al via ed è subito pienone - Foto e video

Porte aperte e pubblico in attesa: con l’ingresso dei visitatori - già tantissimi nella prima giornata - ha preso ufficialmente il via la 32ª edizione di Creattiva, la fiera internazionale delle arti manuali organizzata da Promoberg. Fino a domenica 5 ottobre, i padiglioni della Fiera di Bergamo ospitano 235 imprese (+4% rispetto al 2024), provenienti da 16 regioni italiane e 9 Paesi esteri, e un programma con oltre mille eventi collaterali: corsi gratuiti, laboratori, dimostrazioni live e competizioni, tra cui la Fashion Half Marathon, la sfida di cucito che vede protagonisti giovani stilisti impegnati sul tema della moda sostenibile.