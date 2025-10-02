Burger button
Economia / Bergamo Città
Giovedì 02 Ottobre 2025

Creattiva al via ed è subito pienone - Foto e video

LA MANIFESTAZIONE. Fino a domenica 5 ottobre, quattro giorni all’insegna dell’handmade con apertura dalle 9.30 e chiusura alle 18.30. Domenica chiusura anticipata alle 17.30.

Redazione Web
Redazione Web
Pienone da subito per Creattiva
Pienone da subito per Creattiva
(Foto di Frau)

Bergamo

Porte aperte e pubblico in attesa: con l’ingresso dei visitatori - già tantissimi nella prima giornata - ha preso ufficialmente il via la 32ª edizione di Creattiva, la fiera internazionale delle arti manuali organizzata da Promoberg. Fino a domenica 5 ottobre, i padiglioni della Fiera di Bergamo ospitano 235 imprese (+4% rispetto al 2024), provenienti da 16 regioni italiane e 9 Paesi esteri, e un programma con oltre mille eventi collaterali: corsi gratuiti, laboratori, dimostrazioni live e competizioni, tra cui la Fashion Half Marathon, la sfida di cucito che vede protagonisti giovani stilisti impegnati sul tema della moda sostenibile.

Salute e prevenzione

Accanto alla creatività, quest’anno Creattiva apre le porte anche alla salute con il progetto PreVieni in Fiera, un’iniziativa nata dalla sinergia tra Promoberg, Asst Papa Giovanni XXIII, ATS Bergamo, Comune di Bergamo e l’associazione Cuore Batticuore. Grazie a questa collaborazione, i visitatori possono ricevere informazioni, effettuare screening e, se residenti a Bergamo e provincia, prenotare visite specialistiche in tempo reale.

Tra gli stand di Creattiva
Tra gli stand di Creattiva
(Foto di Frau)
Si sceglie e si fanno corsi a Creattiva
Si sceglie e si fanno corsi a Creattiva
(Foto di Frau)
Pienone fin dalle prime ore
Pienone fin dalle prime ore
(Foto di Frau)

Da sapere

Creattiva si svolge da giovedì 2 a domenica 5 ottobre presso la Fiera di Bergamo (via Lunga), con apertura al pubblico dalle 9.30 alle 18.30 da giovedì a sabato, e chiusura anticipata alle 17.30 la domenica.
Info e biglietti: www.fieracreattiva.it/bergamo-creattiva.

