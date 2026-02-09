Economia / Bergamo Città
Lunedì 09 Febbraio 2026
Dall’autista al calzolaio, ecco le 124 offerte di lavori nella bergamasca
OCCUPAZIONE. Dal 19 gennaio attivi 124 annunci di lavoro nei dieci Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo. Tutte le offerte sono consultabili e filtrabili sulla nuova piattaforma online provinciale.
Bergamo
Sono 112 gli annunci di lavoro attivi questa settimana, dal 19 gennaio, nei dieci Centri per l’impiego della Provincia: Bergamo, Albino, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno.
Torna il consueto riepilogo delle opportunità occupazionali disponibili sul territorio. Si ricorda che tutte le offerte sono consultabili anche sulla nuova piattaforma online , che permette di cercare gli annunci in modo semplice e veloce, filtrarli in base alle proprie esigenze, approfondire i dettagli e candidarsi direttamente.
