Dall’autista al calzolaio, ecco le 124 offerte di lavori nella bergamasca

Sono 112 gli annunci di lavoro attivi questa settimana, dal 19 gennaio, nei dieci Centri per l’impiego della Provincia : Bergamo, Albino, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno.

Torna il consueto riepilogo delle opportunità occupazionali disponibili sul territorio. Si ricorda che tutte le offerte sono consultabili anche sulla nuova piattaforma online , che permette di cercare gli annunci in modo semplice e veloce, filtrarli in base alle proprie esigenze, approfondire i dettagli e candidarsi direttamente.