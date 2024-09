Danni per l’alluvione, da Banco Bpm un plafond da 20 milioni per imprese e privati

Banco Bpm ha messo a disposizione un plafond da 20 milioni in favore di famiglie e imprese colpite dall’ondata dal maltempo di lunedì 9 settembre. I finanziamenti, fino a 50 mila euro per i privati e 1 milione di euro per le piccole e medie imprese, a condizioni dedicate, sono frutto di un accordo siglato tra il Comune di Bergamo e diversi istituti di credito. Disponibili da subito, potranno essere impiegati per i primi e più urgenti interventi, come per supportare la liquidità di famiglie e aziende.