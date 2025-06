Disabilità sensoriale, bando per l’inclusione scolastica

Si è aperta sulla piattaforma on line Bandi e Servizi di Regione Lombardia la procedura che consente alle famiglie di presentare domanda per usufruire di interventi per l’inclusione scolastica (anno scolastico 2025/2026) degli studenti con disabilità sensoriale. Le risorse complessive messe a disposizione sono pari a 12 milioni di euro.