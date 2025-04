Dote Scuola, aperto il bando per libri di testo e borse di studio

Si tratta di quello che riguarda il materiale didattico (riferito all’anno scolastico 2025-2026), ovvero contributi per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare abbia un Isee non superiore a 15.748,78 euro.

Per presentare le domande c’è tempo fino alle 12 del 22 maggio. La componente materiale didattico consente di presentare contestualmente anche la domanda per le borse di studio statali per l’anno scolastico 2024-2025, destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti in Lombardia, che non hanno compiuto i 21 anni d’età e con Isee non superiore a 15.748,78 euro.

Gli altri bandi riguardano il «merito», per premiare gli studenti che conseguono risultati eccellenti (riferito al 2024-2025, dovrebbe aprirsi a settembre); «buono scuola», a sostegno degli studenti di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, paritarie o statali, che prevedono una retta (riferito al 2025-2026, dovrebbe aprirsi a inizio novembre) e «sostegno disabili», per coprire parzialmente i costi del personale insegnante impegnato con alunni con disabilità (riferito al 2024-2025, dovrebbe aprirsi a inizio maggio).

Come presentare la domanda

La domanda è da presentare in autocertificazione sulla piattaforma online Bandi e Servizi di Regione Lombardia, accedendo al sistema con le credenziali Spid, o utilizzando la carta nazionale o regionale dei servizi (Cns o Crs) o la carta d’identità elettronica (Cie), con Pin personale e lettore della carta.

Investimento da 15 milioni

Per il materiale didattico l’investimento complessivo della Regione è di oltre 15 milioni, a cui si aggiungeranno le risorse statali trasferite con specifici decreti ministeriali, per garantire il contributo a tutti gli studenti aventi diritto, secondo la soglia Isee fissata dal ministero dell’Istruzione. Per le borse di studio, invece, le risorse statali ammontano a circa 4 milioni e saranno erogate direttamente dallo Stato ai beneficiari individuati dalla Regione.