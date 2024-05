Festa dell’Atalanta, le strade chiuse - Segui la diretta sul sito e su Bergamo TV

È passata una settimana, ma ancora non si parla d’altro: l’Atalanta ha vinto l’Europa League e il giorno della grande festa, prevista per venerdì 31 maggio, è sempre più vicino. Alle 10,30 la squadra sarà ricevuta a Palazzo Frizzoni, dove riceverà la medaglia d’oro della Città di Bergamo. La cerimonia verrà trasmessa in diretta da Bergamo Tv e sul nostro sito, a partire dalle 9,40.

In serata, poi, è previsto il lungo tragitto del pullman scoperto, da Colle Aperto - con partenza alle 20,30 - allo stadio, passando da Porta Nuova. Un appuntamento imperdibile, anche questo da vivere in diretta su Bergamo Tv, che seguirà l’evento con diversi inviati sul percorso, a partire dalle 20.

Il percorso

Il percorso del bus scoperto Diverse le modifiche alla viabilità, con chiusura al traffico solo per il tempo strettamente necessario al passaggio del bus scoperto:

– Partenza da Largo Colle Aperto

– Viale delle Mura

– Viale Vittorio Emanuele

– Viale Roma

– Piazza Matteotti

– Largo Porta Nuova

– Via Camozzi

– Via Frizzoni

– Viale Muraine

– Via Cesare Battisti

– Piazzale Guglielmo Oberdan

– Viale Giulio Cesare

– Piazzale Olimpiadi

– Arrivo Via Fossoli/Lato Curva Nord Pisani Gewiss Stadium.

Le modifiche alla viabilità

Dalle ore 16 fino a cessato bisogno, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, esteso a tutte le categorie di veicoli, in Colle Aperto, lungo, lungo Viale delle Mura, al Baluardo di San Michele, in Via Camozzi, in Viale Giulio Cesare nel tratto compreso tra Piazzale Oberdan e piazzale Olimpiadi, in Via Fossoli.

In via San Salvatore, dalle 19 fino a cessato bisogno, verrà invertito il senso di marcia, solo per i residenti di Città Alta, con transito in direzione di via Arena. Stesso discorso per via Brigata Lupi, con transito in direzione di via Locatelli. Divieto di transito, inoltre, nell’ultimo tratto di tutte le laterali che adducono al percorso.

I parcheggi