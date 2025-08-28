Burger button
Economia / Bergamo Città
Giovedì 28 Agosto 2025

Fiera di Sant’Alessandro dal 5 settembre in via Lunga: tornano gli animali

LA MANIFESTAZIONE. Tutto pronto per la nuova edizione della fiera di Sant’Alessandro, che si svolgerà nei padiglioni e negli spazi esterni di via Lunga dal 5 al 7 settembre prossimi.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Tornano gli animali alla Fiera di Sant’Alessandro
Tornano gli animali alla Fiera di Sant’Alessandro

Bergamo

La manifestazione segna quest’anno il ritorno degli animali, che nel 2024 erano stati proibiti per contenere l’epidemia di lingua blu (o blu tongue), che colpisce in particolare le specie ovine, ma in forma minore anche quelle caprine e bovine. I primi casi si erano registrati proprio nella terza decade di agosto 2024, obbligando le autorità a contenere le movimentazione anche dei capi bovini.

L’edizione 2025 si svolgerà invece al completo, sia nei padiglioni esterni sia nelle aree esterne. La fiera di Sant’Alessandro, organizzata da Promoberg e da Bergamo Fiera Nuova, è completamente dedicata al comparto primario e al mondo contadino. I rappresentanti istituzionali e delle associazioni di categoria si sono ritrovati nella sala giunta della Camera di Commercio di Bergamo per presentare le novità della 22esima edizione che si svolge in via Lunga, anche se la manifestazione vanta ben dodici secoli di storia.

Alle antiche tradizioni si affiancheranno le innovazioni verso un’agricoltura moderna e importanti convegni che tratteranno gli argomenti più d’attualità. La fiera di Sant’Alessandro rimarrà aperta da venerdì 5 a domenica 7 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Alimenti
Storie, Curiosità
Animali
Arte, cultura, intrattenimento
Salute
Epidemia
