Fiera di Sant’Alessandro dal 5 settembre in via Lunga: tornano gli animali

La manifestazione segna quest’anno il ritorno degli animali, che nel 2024 erano stati proibiti per contenere l’epidemia di lingua blu (o blu tongue), che colpisce in particolare le specie ovine, ma in forma minore anche quelle caprine e bovine. I primi casi si erano registrati proprio nella terza decade di agosto 2024, obbligando le autorità a contenere le movimentazione anche dei capi bovini.

L’edizione 2025 si svolgerà invece al completo, sia nei padiglioni esterni sia nelle aree esterne. La fiera di Sant’Alessandro, organizzata da Promoberg e da Bergamo Fiera Nuova, è completamente dedicata al comparto primario e al mondo contadino. I rappresentanti istituzionali e delle associazioni di categoria si sono ritrovati nella sala giunta della Camera di Commercio di Bergamo per presentare le novità della 22esima edizione che si svolge in via Lunga, anche se la manifestazione vanta ben dodici secoli di storia.