Giochi Preziosi, tutti i lavoratori del negozio di Bergamo in sciopero. Store chiuso

I dipendenti del negozio Giochi Preziosi di via XX Settembre 58, in centro a Bergamo, si sono fermati e sciopereranno per un’intera giornata: la manifestazione è stata organizzata con un presidio davanti al negozio dalle ore 9.30 alle 11. Si tratta di una decina di lavoratori.

Al centro della protesta ci sono le forti preoccupazioni per il ridimensionamento della rete di vendita e la mancanza di impegni precisi da parte del gruppo sulla salvaguardia dei posti di lavoro. Giovedì è atteso un nuovo incontro al ministero del Lavoro per esaminare la richiesta di cassa integrazione straordinaria per cessazione dell’attività.

Il presidio in centro a Bergamo

(Foto di Bedolis) Il presidio in centro a Bergamo

(Foto di Bedolis) Il presidio in centro a Bergamo

(Foto di Bedolis)