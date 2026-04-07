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Economia / Bergamo Città Martedì 07 Aprile 2026

Giochi Preziosi, tutti i lavoratori del negozio di Bergamo in sciopero. Store chiuso

IN CENTRO CITTÀ. Una giornata di sciopero e un presidio nella mattinata di martedì 7 aprile. Era stata programmata e si è svolta con la totale adesione dei lavoratori dello store la mobilitazione proclamata da Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs in merito alla situazione del gruppo Giochi Preziosi.

Redazione Web
Redazione Web
Giochi Preziosi, tutti i lavoratori del negozio di Bergamo in sciopero. Store chiuso
Davanti al negozio, in via XX Settembre a Bergamo
(Foto di Bedolis)

Bergamo

I dipendenti del negozio Giochi Preziosi di via XX Settembre 58, in centro a Bergamo, si sono fermati e sciopereranno per un’intera giornata: la manifestazione è stata organizzata con un presidio davanti al negozio dalle ore 9.30 alle 11. Si tratta di una decina di lavoratori.

Al centro della protesta ci sono le forti preoccupazioni per il ridimensionamento della rete di vendita e la mancanza di impegni precisi da parte del gruppo sulla salvaguardia dei posti di lavoro. Giovedì è atteso un nuovo incontro al ministero del Lavoro per esaminare la richiesta di cassa integrazione straordinaria per cessazione dell’attività.

Giochi Preziosi, tutti i lavoratori del negozio di Bergamo in sciopero. Store chiuso
Il presidio in centro a Bergamo
(Foto di Bedolis)
Giochi Preziosi, tutti i lavoratori del negozio di Bergamo in sciopero. Store chiuso
Il presidio in centro a Bergamo
(Foto di Bedolis)
Giochi Preziosi, tutti i lavoratori del negozio di Bergamo in sciopero. Store chiuso
Il presidio in centro a Bergamo
(Foto di Bedolis)

Nicholas Pezzè, segretario della Filcams di Bergamo, sottolinea: «Siamo preoccupati per la chiusura dello store e per le prospettive occupazionali dei dipendenti, che da circa un mese e mezzo vivono una situazione incerta. Il negozio è semivuoto, la pressione per il futuro è elevatissima, la tensione è alta e l’azienda non parla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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