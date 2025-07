Il digitale taglia le «scartoffie»: risparmiate 10mila ore di lavoro

La Camera di commercio di Bergamo accelera su semplificazione e innovazione con interventi per circa 9 milioni di euro, 10 mila ore di lavoro e più di 79 tonnellate di CO2 risparmiate. Sono i numeri del quinto bilancio di sostenibilità dell’ente, che si conferma non solo come strumento di trasparenza verso gli stakeholder, ma anche come bussola strategica per orientare l’azione camerale sui temi Esg, arricchita quest’anno da un’analisi più approfondita rispetto al passato.

Il documento presentato il 25 luglio («non obbligatorio e per la prima volta elaborato direttamente dal personale dell’ente», come sottolinea il segretario generale Maria Paola Esposito) mostra indicatori in netta crescita, a testimonianza della validità di una strategia che punta a rendere i servizi più accessibili ed efficienti.

In fatto di innovazione, dall’analisi dell’evoluzione della maturità digitale delle imprese locali emerge che l’indice medio è passato da 2,4 a 2,7, a fronte di un deciso miglioramento del profilo complessivo: aumentano le realtà classificabili come «specialiste» (+8,1%) ed «esperte» (+9,5%), mentre calano sensibilmente quelle che si sentono ancora «apprendiste» (-17,6%).

Una progressione che evidenzia l’effetto concreto degli strumenti messi a disposizione dalla Camera, capace di innalzare le competenze digitali del tessuto imprenditoriale bergamasco e, al contempo, di prepararlo alle sfide della doppia transizione tecnologica e ambientale.

«Il bilancio di sostenibilità per il 2024 evidenzia come l’azione della Camera di commercio, in particolare la digitalizzazione dei servizi, generi un impatto positivo concreto e misurabile sulla collettività, sul sistema economico e sul contesto di riferimento - commenta il presidente Giovanni Zambonelli -. Tramite la rendicontazione di sostenibilità abbiamo una conferma sull’efficacia delle politiche implementate per favorire una gestione efficiente e sostenibile delle risorse».

In termini di semplificazione, l’introduzione di sistemi digitali come la stampa diretta in azienda dei documenti per l’estero e la piattaforma T@chiweb per il rilascio delle carte tachigrafiche hanno ridotto significativamente gli spostamenti fisici, permettendo un risparmio complessivo di 10.924 ore di lavoro e oltre 84 tonnellate di CO2 equivalenti evitate, con benefici economici associati a queste due sole iniziative per oltre 200 mila euro.

Un’altra novità è l’attivazione del portale Dire, oggi unico strumento per la compilazione delle pratiche del Registro Imprese. L’interfaccia assistita riduce gli errori e snellisce l’intero processo, liberando tempo e risorse sia per le aziende che per gli uffici pubblici.

«Nonostante un contesto economico caratterizzato da incertezza e instabilità sullo scenario internazionale - puntualizza Maria Paola Esposito - nel 2024 la Camera di commercio ha sostenuto le imprese supportandole nella transizione digitale e verde e fornendo servizi sempre più digitali e innovativi per agevolare i processi».

Sul fronte delle politiche territoriali, invece, il Tavolo Bergamo 2030 ha continuato a monitorare i tre progetti Pnrr per la mobilità sostenibile (e-Brt, nuova stazione europea e linea T2), perfezionando i tre «position paper» relativi a infrastrutture e logistica, attrattività del territorio e valorizzazione dei sistemi montani e vallivi bergamaschi.