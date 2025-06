Il tessile frena ancora. Pezzoli: «Condividiamo le idee per crescere»

Mantenere la rotta, uniti, senza smettere di evolvere con il mercato. Non esiste una formula magica per risollevare il comparto della moda in Italia, e non solo, dalla crisi delle esportazioni in cui sembra essersi inabissato. Ma Silvana Pezzoli, vicepresidente vicario di Confindustria Moda, con delega alla crescita associativa e comunicazione interna, non ha dubbi sulla regola di base: «Le grandi e piccole imprese, soprattutto in un Paese di Pmi come l’Italia, devono confrontarsi, condividere best practice e collaborare apertamente, riconoscendo punti di forza e aree di miglioramento».