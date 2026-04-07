Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia Martedì 07 Aprile 2026

Incognita sui viaggi dell’estate, Codacons: attenzione a costi. Se manca carburante c’è il rimborso

SCARSITA’ CARBURANTE. Già sabato la prima avvisaglia di una possibile scarsità di carburante che potrebbe mettere a terra molti aerei in estate. Ecco cosa sapere delle polizze e dei rimborsi.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Incognita sui viaggi dell’estate, Codacons: attenzione a costi. Se manca carburante c’è il rimborso
L’aeroporto di Brindisi in una foto di archivio

Partiremo questa estate, forse no: alle incognite delle destinazioni estere sconsigliate per i conflitti in corso, in primis Ucraina, Russia, Medio Oriente, Sudan, Congo, Haiti, Yemen, o per la grave crisi alimentare e logistica come Cuba, si sommano, per ogni rotta, i dubbi sulla disponibilità e i costi dei carburanti, con le forniture dai Paesi Arabi ridotte al lumicino dopo la chiusura dello stretto di Hormuz.

Già sabato la prima avvisaglia di una possibile scarsità di carburante che potrebbe mettere a terra molti aerei in estate è emersa in seguito alla comunicazione, diffusa dalla Air Bp Italia alle compagnie aeree, di limitazioni nei rifornimenti in quattro scali (Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia). E secondo Assoviaggi Confesercenti «il turismo organizzato sta continuando a subire una doppia penalizzazione: carburante su livelli molto elevati e un dollaro forte rispetto all’euro, fattori che incidono direttamente sui costi del trasporto aereo e, di conseguenza, sull’offerta dei pacchetti di viaggio».

Tuttavia il dilemma-costi pesa anche per chi opta per l’organizzazione fai-da-te del viaggio. Una volta scelta una meta tra quelle non sconsigliate dalla pagine «Viaggiare sicuri» del ministero Affari Esteri, calcolatrice alla mano occorre valutare se stipulare un’assicurazione contro il rischio di cancellazione voli per eventuali mancate forniture di carburante. Può arrivare a costare fino all’8% dell’intera vacanza, avverte Codacons, e le polizze non coprono tutti i rischi, oltre a prevedere franchigie, massimali ed esclusioni.

In caso di cancellazione del volo per decisione della compagnia aerea, come nel caso di carenze di carburante, la normativa comunitaria stabilisce che il passeggero abbia diritto al rimborso del prezzo del biglietto o alla riprotezione su un altro volo

L’assicurazione, dietro ben motivata rinuncia al viaggio, rimborsa le spese sostenute per acquisto di voli, strutture ricettive, penali di agenzie di viaggio o tour operator, e servizi turistici già pagati. Mentre in caso di cancellazione del volo per decisione della compagnia aerea, come nel caso di carenze di carburante, la normativa comunitaria stabilisce che il passeggero abbia diritto al rimborso del prezzo del biglietto o alla riprotezione su un altro volo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

italia
Economia, affari e finanza
Trasporti
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Politica
Aiuto estero
Finanza (generico)