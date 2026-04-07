Incognita sui viaggi dell’estate, Codacons: attenzione a costi. Se manca carburante c’è il rimborso

Partiremo questa estate, forse no: alle incognite delle destinazioni estere sconsigliate per i conflitti in corso, in primis Ucraina, Russia, Medio Oriente, Sudan, Congo, Haiti, Yemen, o per la grave crisi alimentare e logistica come Cuba, si sommano, per ogni rotta, i dubbi sulla disponibilità e i costi dei carburanti, con le forniture dai Paesi Arabi ridotte al lumicino dopo la chiusura dello stretto di Hormuz.

Già sabato la prima avvisaglia di una possibile scarsità di carburante che potrebbe mettere a terra molti aerei in estate è emersa in seguito alla comunicazione, diffusa dalla Air Bp Italia alle compagnie aeree, di limitazioni nei rifornimenti in quattro scali (Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia). E secondo Assoviaggi Confesercenti «il turismo organizzato sta continuando a subire una doppia penalizzazione: carburante su livelli molto elevati e un dollaro forte rispetto all’euro, fattori che incidono direttamente sui costi del trasporto aereo e, di conseguenza, sull’offerta dei pacchetti di viaggio».