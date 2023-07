Just Eat sbarca a Bergamo: assunzione per 15 rider

La decisione di Just Eat di potenziare la propria presenza in città è dovuta al fatto che a Bergamo si è registrato un aumento nel numero di ristoranti che hanno scelto di collaborare con la catena di delivery, arrivando nel 2022 a un totale che sfiora quota 80 ristoranti partner attivi. «Implementare anche a Bergamo il nostro modello di delivery – dichiara Daniele Contini, country manager di Just Eat Italia – è per noi fonte di grande motivazione nel proseguire in questo ambizioso progetto. La Lombardia riveste un’importanza strategica per Just Eat Italia, sede di uno dei nostri poli logistici più importanti, l’hub di Milano».