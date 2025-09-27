La Francia premia i formaggi orobici con otto medaglie

I formaggi bergamaschi hanno conquistato importanti riconoscimenti in terra francese nel concorso caseario che si è svolto a Tours. Sui prodotti orobici sono piovute ben otto medaglie, tre ori e cinque argenti, fra le produzioni di pianura e quelle di montagna, divise tra latte vaccino, caprino e di bufala.

La realtà della nostra provincia che ha ricevuto il maggior numero di premi è l’azienda Quattro Portoni di Cologno al Serio. L’allevamento di bufale con caseificio guidato dalla famiglia Gritti ha infatti conquistato l’oro con il formaggio quadrello e tre medaglie d’argento con il Blu di Bufala, il Blu Muscat e il Camembert sempre di bufala.

Nella Bassa

La Bassa Bergamasca è stata premiata con altre due medaglie d’oro. Alla Via Lattea di Brignano Gera d’Adda è andato il massimo riconoscimento per la produzione di Ol Sciur, formaggio di capra a pasta molle erborinata, affinato in un impasto di frutti di bosco e petali di rosa. Il Caseificio Defendi Luigi si è invece aggiudicato l’oro grazie al suo Taleggio dop.

In valle

Saliamo infine in valle, dove troviamo altri due importanti premi conquistati dall’azienda Casarrigoni, che sorge nella frazione Peghera di Valtaleggio, che a Tours ha ricevuto due medaglie d’argento assegnate allo Strachitunt dop di latte vaccino a pasta molle e crosta fiorita, oltre al Roccolo vaccino a pasta semidura.

Il concorso di Tours