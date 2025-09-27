Burger button
Economia / Pianura
Sabato 27 Settembre 2025

La Francia premia i formaggi orobici con otto medaglie

IL CONCORSO. Quattro Portoni, Via Lattea, Caseificio Defendi Luigi e Casarrigoni le aziende vincitrici a Tours.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bruno Gritti del caseificio Quattro Portoni con i formaggi premiati
Bruno Gritti del caseificio Quattro Portoni con i formaggi premiati

I formaggi bergamaschi hanno conquistato importanti riconoscimenti in terra francese nel concorso caseario che si è svolto a Tours. Sui prodotti orobici sono piovute ben otto medaglie, tre ori e cinque argenti, fra le produzioni di pianura e quelle di montagna, divise tra latte vaccino, caprino e di bufala.

La realtà della nostra provincia che ha ricevuto il maggior numero di premi è l’azienda Quattro Portoni di Cologno al Serio. L’allevamento di bufale con caseificio guidato dalla famiglia Gritti ha infatti conquistato l’oro con il formaggio quadrello e tre medaglie d’argento con il Blu di Bufala, il Blu Muscat e il Camembert sempre di bufala.

Nella Bassa

La Bassa Bergamasca è stata premiata con altre due medaglie d’oro. Alla Via Lattea di Brignano Gera d’Adda è andato il massimo riconoscimento per la produzione di Ol Sciur, formaggio di capra a pasta molle erborinata, affinato in un impasto di frutti di bosco e petali di rosa. Il Caseificio Defendi Luigi si è invece aggiudicato l’oro grazie al suo Taleggio dop.

In valle

Saliamo infine in valle, dove troviamo altri due importanti premi conquistati dall’azienda Casarrigoni, che sorge nella frazione Peghera di Valtaleggio, che a Tours ha ricevuto due medaglie d’argento assegnate allo Strachitunt dop di latte vaccino a pasta molle e crosta fiorita, oltre al Roccolo vaccino a pasta semidura.

Il concorso di Tours

Il concorso di Tours, tra i più famosi al mondo, è stato organizzato nell’ambito del Mondial du Fromage, in collaborazione con la Guilde internationale des Fromagers, un appuntamento imperdibile per i professionisti del settore. Ogni edizione rappresenta peraltro l’opportunità per valorizzare il know-how delle singole aziende e il rispetto delle tradizioni, in modo da puntare all’eccellenza e dimostrare creatività e innovazione. Il concorso 2025 è stato portato avanti da una giuria internazionale composta da 320 professionisti e presieduta da Roland Barthelemy, Prevosto della Guilde internationale des Fromagers, che ha valutato quasi 1900 formaggi. I 12 giudici internazionali hanno eletto come miglior formaggio al mondo il Gruyère AOP Vieux de la Fromagerie la Côte-aux-Fées.

Cologno al Serio
Economia, affari e finanza
Agricoltura
Tempo libero
Gastronomia
Turismo
Politica
politica interna
Giorgio Lazzari
Casarrigoni