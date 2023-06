Lavoro, boom di richieste alle agenzie: nel primo trimestre balzo del 31%

L’economia bergamasca viaggia a pieno ritmo. Lo dimostrano anche i dati dell’Osservatorio Confindustria Bergamo: dopo due trimestri in calo, le richieste di lavoratori in somministrazione giunte alle agenzie hanno registrato un vero boom con un +31%. Al primo posto tra le figure più ricercate gli operatori di robot industriali. Gli operatori robotici rappresentano il 12% fra le figure richieste e non trovate dal mercato, percentuale che acquista senso soprattutto se paragonata a quella della seconda e terza figura professionale maggiormente ricercata, ovvero l’addetto alla consegna merci e l’operaio generico, entrambi al 6,5% delle ricerche.