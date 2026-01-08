Burger button
Economia / Isola e Valle San Martino
Giovedì 08 Gennaio 2026

Leolandia, al via la stagione: si cercano animatori e addetti alla ristorazione

LAVORO. Tante le figure richieste per il parco tematico: 150 posti attivi.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

In vista dall’apertura di stagione il prossimo 14 febbraio Leolandia prevede l’inserimento di oltre 150 nuove risorse, suddivise in 6 macroaree di riferimento: animazione, attrazioni, customer care, merchandising, ristorazione e marketing. Tra le figure più richieste, animatori e animatrici con attitudine alla danza per le attività di contatto con gli ospiti, in affiancamento al cast artistico vero e proprio, e per impersonificare le numerose mascotte del parco. Tra le altre posizioni disponibili, consultabili sul sito di Leolandia alla voce Lavora con Noi, anche addetti all’accoglienza clienti, operatori per le giostre, personale per i negozi e il truccabimbi, addetti alla ristorazione, tra cui un magazziniere e un addetto alla caffetteria, uno stagista in area marketing e un addetto e-commerce & ticketing.

Propensione al sorriso e ai rapporti interpersonali, disponibilità a lavorare in gruppo e tanta voglia di mettersi in gioco sono i requisiti essenziali, insieme alla conoscenza dell’inglese per le mansioni maggiormente a contatto con il pubblico. A supporto dei candidati alla prima esperienza, Leolandia ha strutturato percorsi formativi dedicati, propedeutici all’inserimento operativo. È inoltre possibile selezionare l’opzione «Prima Esperienza Lavorativa», rimandando alla fase di colloquio l’individuazione del ruolo più affine a inclinazioni e talenti personali.

Il parco, che si è aggiudicato il premio per il Miglior Staff in Italia ai Parksmania Awards 2025, kermesse di riconoscimenti dedicati ai migliori parchi divertimento su scala europea, si contraddistingue da sempre per la capacità di coinvolgere e motivare il personale. «Le nuove generazioni chiedono alle aziende qualcosa di più di un contratto - spiega Giuseppe Ira, presidente di Leolandia -: cercano contesti capaci di riconoscere il loro valore e di accompagnarle nella crescita. Investire sui giovani significa costruire ambienti di lavoro in cui ciascuno possa esprimere il proprio potenziale e contribuire, con consapevolezza, a un successo condiviso. Una visione che si rafforza ulteriormente alla luce del percorso di sviluppo intrapreso da Leolandia, che, dopo le numerose novità presentate nel 2025, quest’anno inaugurerà una nuova grande e attesissima attrazione».

Capriate San Gervasio
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Arte, cultura, intrattenimento
Intrattenimento (generico)
Lavoro
Impiego
Giuseppe Ira
leolandia