Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Sabato 22 Novembre 2025

Metalmeccanici, rinnovato il contratto: 205 euro di aumento in quattro anni

LA TRATTATIVA. Verso la firma tra Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm.

Il tavolo della trattativa a Roma per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici
Il tavolo della trattativa a Roma per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici

Roma

Trovato l’accordo per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici scaduto il 30 giugno 2024: aumento medio (livello C3) di 205,32 euro lordi in quattro anni (scadrà il 30 giugno 2028).

La prima tranche, pari a 27,70 euro, non è altro che l’aumento già corrisposto a giugno di quest’anno basato sull’indice Ipca. Il primo «vero» aumento scatta a giugno del 2026 e sarà pari a 53,17 euro; nel 2027 la tranche sarà di 59,58 euro e nel 2028 di 64,87 euro.

La trattativa - dopo ben 40 ore di sciopero - era ripresa lo scorso settembre: questi ultimi quattro giorni hanno visto un’accelerata sulla parte economica e dai 187 che proponevano le parti datoriali si è trovato il compromesso su 205,32.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Roma
Economia, affari e finanza
Economia (generico)
Lavoro
Paghe, Pensioni
Rapporto Lavoro
Sindacati
federmeccanica
Assistal
Fim
Fiom
Uilm