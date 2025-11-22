Economia / Bergamo Città
Sabato 22 Novembre 2025
Metalmeccanici, rinnovato il contratto: 205 euro di aumento in quattro anni
LA TRATTATIVA. Verso la firma tra Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm.
Roma
Trovato l’accordo per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici scaduto il 30 giugno 2024: aumento medio (livello C3) di 205,32 euro lordi in quattro anni (scadrà il 30 giugno 2028).
La prima tranche, pari a 27,70 euro, non è altro che l’aumento già corrisposto a giugno di quest’anno basato sull’indice Ipca. Il primo «vero» aumento scatta a giugno del 2026 e sarà pari a 53,17 euro; nel 2027 la tranche sarà di 59,58 euro e nel 2028 di 64,87 euro.
La trattativa - dopo ben 40 ore di sciopero - era ripresa lo scorso settembre: questi ultimi quattro giorni hanno visto un’accelerata sulla parte economica e dai 187 che proponevano le parti datoriali si è trovato il compromesso su 205,32.
