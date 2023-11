Scuola, per la «dote Merito» scadenza il 23 novembre

Gli studenti del secondo ciclo di istruzione e di formazione professionale che si sono distinti negli studi nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 si facciano avanti (e anche in fretta) per ottenere la meritata dote «Merito», la misura regionale specifica della più ampia Dote Scuola dedicata ai giovani che eccellono negli studi.

Le info sulla partecipazione al bando

La domanda di partecipazione al bando, che deve essere inoltrata obbligatoriamente in forma telematica tramite il Sistema informativo Bandi OnLine, va infatti presentata entro le ore 12 del 23 novembre prossimo. Possono partecipare gli studenti fino ai 21 anni non compiuti, residenti in Lombardia, che, nell’anno scolastico 2022/2023, hanno frequentato corsi di Istruzione a gestione ordinaria, conseguendo uno dei seguenti risultati finali: valutazione media pari o superiore a nove, nelle classi terze e quarte del Sistema di Istruzione; valutazione di cento e lode, all’esame di Stato del Sistema di Istruzione; valutazione finale di cento all’esame di diploma professionale del IV anno del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).