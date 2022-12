Ventimila richieste di rimborso ticket: Adiconsum: «Agli assistiti, oltre al danno la beffa»

Una nuova bufera si sta abbattendo su circa ventimila bergamaschi per la richiesta di vecchi ticket non pagati, con le diffide che Ats Bergamo sta inviando agli assistiti. Dal 1982 è stato introdotto in Italia il sistema del ticket, con cui gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale «partecipano» al costo delle prestazioni di cui usufruiscono. A segnalarlo è Adiconsum Bergamo.