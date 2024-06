A4, chiusure notturne a Seriate e Rovato: le uscite alternative

Dalle 21 di martedì 18 alle 5 di mercoledì 19 giugno, sarà chiusa la stazione di Seriate, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bergamo o di Grumello; dalle 21 di venerdì 21 alle 5 di sabato 22 giugno, sarà chiusa la stazione di Rovato, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Palazzolo o di Ospitaletto.