Atalanta, i giocatori accolti dai tifosi all’aeroporto di Orio

L’entusiasmo per la vittoria della’Europa League non si è spento certo in una lunghissima notte di festeggiamenti. Circa un migliaio di tifosi ha atteso lo sbarco dell’Atalanta all’aeroporto di Orio al Serio, sistemato oltre al recinzione del fondo pista. I vincitori dell’Europa League sono atterrati alle 14.25 con un charter. A scendere per primo dalla scaletta dell’aereo, la coppa vinta in mano, è stato de Roon, seguito da Gasperini. Prima di salire il bus aeroportuale arrivato sottobordo, il capitano dell’Atalanta ha alzato il trofeo e l’ha mostrato ai tanti tifosi oltre la recinzione, poi tutta la squadra si è schierata fuori dal bus a ricevere l’applauso a distanza dei tifosi ricambiando con altri applausi alla gente. I giocatori sono poi saliti sul pullman del club, che uscito dall’aeroporto tra due ali di folla: direzione Zingonia, per festeggiare ancora con tifosi.