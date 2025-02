Brusaporto, tragico schianto sulla statale 42: muoiono due uomini di 24 e 56 anni. Riaperta la strada

Scontro tra un’auto e un furgone

Entrambi residenti a Gorlago , il furgone del 56enne conteneva materiale per i mercati: l’uomo, un ambulante di origine marocchina, stava trasportando il banco e la merce per il suo lavoro.

Strada riaperta

I vigili del fuoco sull’incidente a Brusaporto

(Foto di Vigili del fuoco)

Sul posto due ambulanze e un’auto medica oltre alla polizia stradale e ai vigili del fuoco. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni fino poco dopo le 10 del mattino e la circolazione in direzione Bergamo è stata provvisoriamente indirizzata sulla viabilità limitrofa. Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della circolazione.