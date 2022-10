Cede un giunto, chiuso dalle 14 il ponte di Sedrina

Chiuso dalle 14 di martedì 18 ottobre il cavalcavia della statale 470 della Valle Brembana e del Passo San Marco per il cedimento del giunto di dilatazione in gomma armata : i lavori di manutenzione si sono resi necessari dopo un sopralluogo tecnico, fa sapere Anas . In particolare sarà chiuso il tratto dal chilometro 14,000 al chilometro 13,600 e la corsia in direzione di Villa d’Almé, corrispondente al ponte di Sedrina. Per consentire le lavorazioni in piena sicurezza si predisporrà la chiusura anche delle corsie di marcia lenta ed emergenza. La circolazione stradale riprenderà regolarmente non appena saranno terminate le operazioni di ripristino in piena sicurezza.