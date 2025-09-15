Burger button
Cronaca / Hinterland
Lunedì 15 Settembre 2025

Cerca di fermarlo con i soldi della cassa ma viene investito, grave 55enne. Caccia al fuggitivo

NELLA SERATA. Ha visto un uomo nel supermercato che ha cercato di scappare con del denaro della cassa e ha tentato di bloccarlo rincorrendolo anche fuori dal negozio. Si è gettato sul parabrezza della macchina del malvivente in fuga ed è caduto a terra quando la vettura è partita a gran velocità: un 55enne è stato investito ed è ferito in modo grave.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I carabinieri a Stezzano
I carabinieri a Stezzano
(Foto di Colleoni)

Stezzano

Prima c’è stata la truffa di 40 euro, poi il tentativo di bloccare il malvivente: un comportamento coraggioso che però ha provocato gravi ferite a un 55enne. In via Santuario, a Stezzano, l’uomo è caduto a terra nel tentativo di fermare il truffatore che aveva appena portato via del denaro alla cassiera dell’Italmark, tentando di imbrogliarla su un cambio di denaro nel resto.

Il truffatore, verso l’orario di chiusura, si trovava alla cassa del supermercato per pagare delle scatole di passata di pomodoro: qui ha chiesto un cambio di denaro alla cassiera e quando la donna si è accorta che l’uomo l’aveva imbrogliata, ha cercato di scappare. Il 55enne - un cliente abituale del supermercato - ha assistito alla scena e ha bloccato l’uomo, direttamente alla cassa, ma il truffatore è riuscito a divincolarsi dopo poco e a fuggire fuori dal negozio.

L’ingresso dell’Italmark di Stezzano
L’ingresso dell’Italmark di Stezzano
(Foto di Yuri Colleoni)

Il 55enne lo ha quindi rincorso fuori dal supermercato, ma il malvivente è salito sulla sua vettura parcheggiata a circa 100 metri dal supermercato, davanti all’Art Hotel: l’uomo ha cercato di bloccarlo buttandosi sul parabrezza dell’auto - una vecchia berlina, forse un’Audi - ma il malvivente è partito a tutta velocità e a quel punto il 55enne è finito a terra, picchiando violentemente la testa sull’asfalto. Il 55enne, dal parabrezza è finito prima sul tetto della macchina, per un tragitto di circa una 70ina di metri: poi la caduta a terra.

Immediati i soccorsi, sul posto l’ambulanza e l’auto medica: le condizioni dell’uomo, trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, paiono critiche. Per i rilievi anche i carabinieri di Stezzano che stanno cercando di individuare anche il malvivente, ancora in fuga.

Caccia all’uomo

L’uomo, che si era spacciato per spagnolo, dovrebbe essere dell’Est Europa secondo le testimonianze raccolte e sarebbe a bordo di una vecchia auto, un modello berlina, forse un’Audi. Nella fuga si è diretto verso il centro del paese: ora è caccia all’uomo.

Stezzano
