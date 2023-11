Colognola e Campagnola fuori dalla zona di rispetto aeroportuale

«L’approvazione della zonizzazione acustica aeroportuale rappresenta un importante passaggio per la tutela dei quartieri della città, un impegno che il sindaco e l’Amministrazione hanno preso con la città e che hanno incluso nelle proprie linee di mandato – spiega l’Assessore all’ambiente del Comune di Bergamo, Stefano Zenoni –: siamo soddisfatti per un provvedimento che è molto diverso e soprattutto decisamente migliorativo rispetto a quello che venne approvato nel 2010, che di fatto lasciava l’intero quartiere di Colognola in zona con rumore superiore a 60db. Fondamentale ora sarà l’applicazione delle nuove norme – conclude Zenoni –. Chiederemo al Ministero di chiarire come saranno fatte rispettare le nuove tutele e soprattutto quale soggetto sarà chiamato a verificarne la corretta applicazione».