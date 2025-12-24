Controllo anti droga a Treviolo finisce con il recupero di preziose opere d’arte rubate

Un’operazione antidroga dei carabinieri di Bergamo si è conclusa con un epilogo inatteso: il recupero di opere d’arte e volumi antichi di grande valore, ora restituiti alla collettività. L’attività investigativa è stata condotta dalla Sezione Operativa dell’Arma e ha portato all’arresto di una coppia residente a Treviolo.

Il controllo notturno a Seriate e il sequestro di droga

Tutto ha avuto origine nella notte del 31 ottobre, quando i carabinieri hanno notato un’auto sospetta parcheggiata in una zona defilata di Seriate. A bordo una donna italiana di 43 anni e il compagno convivente, un 24enne di origine algerina, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati sorpresi mentre consumavano sostanze stupefacenti. La perquisizione sul posto ha permesso di sequestrare 9 grammi di cocaina suddivisi in dosi, oltre a una dose di hashish e una di eroina.

I fucili sequestrati

Perquisizione a Treviolo: armi, contanti e droga

Gli accertamenti sono proseguiti nell’abitazione della coppia a Treviolo. Qui i militari hanno rinvenuto 167 grammi di cocaina, 75 grammi di hashish, 1.600 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Sequestrati anche due fucili da caccia risultati rubati e 114 cartucce di vario calibro.

Il materiale sequestrato dai carabinieri alla coppia di Treviolo arrestata

Il tesoro nascosto in cantina: libri antichi e quadri

La scoperta più sorprendente è avvenuta nella cantina dell’abitazione: numerosi volumi antichi di pregio, tra cui una Bibbia e tre volumi della Divina Commedia, oltre a diverse tele pittoriche firmate, tra gli altri, da Massimo Mascelli e Alvaro Peppoloni. I beni, ritenuti di provenienza furtiva, sono stati sequestrati.

Arresto convalidato

La coppia è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione. Il GIP del Tribunale di Bergamo ha convalidato l’arresto, disponendo per entrambi la custodia cautelare in carcere.

La restituzione dei quadri