Cure palliative, il 28 novembre un incontro informativo a Seriate

Il 28 novembre a Seriate, presso l’auditorium della biblioteca Giacinto Gambirasio in via Italia 58, avrà luogo il terzo incontro informativo finalizzato alla sensibilizzazione al tema delle cure palliative, all’approccio palliativo e all’attenzione per la sofferenza: un tema di grande attualità, ma ancora poco conosciuto e che troppo spesso si accompagna ad informazioni non corrette.