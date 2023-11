Disoccupato ruba uno zaino al supermercato: «Serviva a mio figlio»

H a staccato la placca antitaccheggio e si è infilato in spalla lo zaino esposto nel reparto abbigliamento. Poi è uscito pagando una barretta di cioccolato. Ma gli addetti alla sicurezza dell’Iper di Seriate l’hanno bloccato oltre le casse. Lunedì è così finito in manette per tentato furto aggravato un 37enne, residente nel Mantovano .

«Ho lavorato per 23 anni come marmista, ma ho perso il lavoro sei mesi fa – ha raccontato al giudice –. A mio figlio undicenne si è rotto lo zaino e me ne ha chiesto uno nuovo. Non avevo i soldi, ma non volevo deluderlo». Arresto convalidato, è stato scarcerato con obbligo di firma.