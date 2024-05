Il cane sporca: multa di 250 euro alla padrona

È successo a Treviolo nella giornata di domenica 26 maggio: una signora residente in città rischia ora una multa pari a circa 250 euro per non aver pulito dopo che il suo cagnolino, durante una passeggiata, aveva espletato alcune funzioni corporali. Come previsto da normativa, infatti, i proprietari di animali sono tenuti a raccogliere gli escrementi dei propri amici a quattro zampe; per chi sgarra è prevista una ammenda, anche piuttosto salata. È esattamente ciò che è successo alla donna, che è stata individuata da alcune video-camere del centro, con cui è stata riconosciuta. Per lei, ora, scatterà quindi una sanzione.