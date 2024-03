Investita da un treno tra Stezzano e Bergamo, circolazione interrotta per due ore

La circolazione ferroviaria è stata sospesa lunedì 4 marzo alle 17 tra le stazioni di Stezzano e Bergamo in seguito all’investimento di una persona da parte del treno 2233 (Milano Centrale 16:05 - Bergamo 16:53) nei pressi di Stezzano. Sul posto i mezzi del 118, i vigili del fuoco, la polfer e i carabinieri. La persona investita, una donna, è deceduta e dai primi accertamenti delle forze dell’ordine si tratterebbe un gesto tragico. L’intervento è durato circa 2 ore e per riprogrammare il servizio, la sala operativa di Trenord, in collaborazione con Rfi, ha limitato e cancellato alcune corse. I viaggiatori hanno potuto utilizzare dei bus messi a disposizione da Trenord che hanno effettuato spola tra Bergamo e Treviglio. La circolazione sta riprendendo gradualmente.